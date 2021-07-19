На трассе в Челябинской области столкнулись четыре автомобиля

Никто из водителей не пострадал

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В Аргаяшском районе произошло массовое ДТП. После столкновения четырех автомобилей на трассе образовалась большая пробка. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

Авария случилась накануне вечером, 18 июля, на 37-м километре автодороги Долгодеревенское — Аргаяш — Кыштым. Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, первый автомобиль снизил скорость, после чего другие движущиеся в попутном направлении машины столкнулись. Водители и пассажиры не пострадали, однако из-за аварии на трассе образовалась большая пробка. Отдыхающие возвращались в город с озер Увильды и Еловое.