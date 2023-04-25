На трассе в Челябинской области столкнулись автомобили Lada и такси Datsun

Обошлось без пострадавших

«Водитель „Лады калины“ выезжал с территории заправки и врезался в такси, которое отвозило пассажиров в Кременкуль»,

— добавили в Госавтоинспекции.

Сегодня, 25 апреля, на трассе в Сосновском районе произошла авария с участием такси. На 42-м километре автодороги в обход Челябинска 59-летний водитель Lada врезался в такси Datsun. Пострадавших в столкновении нет. Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГИБДД по Сосновскому району.Добавим, что накануне на северо-западе Челябинска водитель и пассажир Chevrolet пострадали при столкновении с Kia. От удара одна из машин перевернулась.