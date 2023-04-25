Сегодня, 25 апреля, на трассе в Сосновском районе произошла авария с участием такси. На 42-м километре автодороги в обход Челябинска 59-летний водитель Lada врезался в такси Datsun. Пострадавших в столкновении нет. Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГИБДД по Сосновскому району.
«Водитель „Лады калины“ выезжал с территории заправки и врезался в такси, которое отвозило пассажиров в Кременкуль», — добавили в Госавтоинспекции.
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