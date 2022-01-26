На трассе в Челябинской области сотрудники ГАИ ввели реверсивное движение из-за отлетевшего колеса

В темное время суток поломка автомобиля мешала движению

Вечером 24 января в Ашинском районе на автодороге Москва-Челябинск водитель «Газели» остановился прямо на дороге, у автомобиля отлетело заднее левое колесо. Устранить поломку помогли проезжавшие мимо сотрудники ДПС. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по Челябинской области.



Водитель на месте пытался отремонтировать поломку и создавал опасную ситуацию на темной трассе. Экипаж ДПС в это время проезжал мимо. Инспекторы Александр Шустов и Роман Куликов организовали на участке реверсивное движение и помогли починить колесо.

Спустя час водитель «Газели» смог продолжить движение.

Похожая ситуация произошла 25 января. В том же районе на автодороге Москва-Челябинск у водителя большегруз Скания остановился прямо на автодороге — у автомобиля раскрутились задние колеса. Заменить колеса было нельзя из-за тяжелого груза.

На помощь пришли инспекторы ДПС областного полка ДПС Олег Изюмов и Павел Кустов. Они организовали реверсивное движение. С помощью спецтехники груз перенесли на другой автомобиль, а Сканию убрали с проезжей части, где водитель мог продолжить ремонт.

Пресс-служба ГАИ сообщает, что если на дороге возникла непредвиденная ситуация, за помощью можно всегда обратиться в оперативные службы.