На трассе в Челябинской области сгорела фура

Обошлось без пострадавших

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В ночь на четверг, 2 января, на 1741-м километры трассы М-5 между Миассом и Златоустом сгорела фура, сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

Чтобы эвакуировать сгоревшее авто, инспекторы организовали реверсивное движение.

В ГУ МЧС по Челябинской области рассказали, что к прибытию пожарных большегруз уже полностью был охвачен огнем. Водитель успел эвакуироваться из кабины.

Также минувшей ночью загорелся частный дом в селе Булзи Каслинского района. Огонь полностью уничтожил жилье, пожарным удалось остановить распространение огня на соседние постройки.