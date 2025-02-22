На трассе в Челябинской области пьяный водитель устроил массовое ДТП

Есть пострадавшие

Минувшей ночью на трассе А-310 на территории Коркинского округа пьяный водитель устроил ДТП с участием двух автомобилей. В результате пострадали три человека, а участок трассы перекрыли почти на три часа, рассказали в управлении федеральных дорог «Южный Урал».

Авария произошла около 4 часов утра на 30 километре трассы. Нетрезвый водитель, выезжая с территории кафе, выехал на полосу встречного движения, повернув налево. При этом выезд разрешен только направо. В результате он столкнулся с двумя автомобилями. Помощь медиков потребовалась трем участникам ДТП.

«Из-за аварии движение транспорта было перекрыто в сторону Троицка с 04:00 до 06:23»,— уточнили в управлении.

В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГАИ. Новость дополняется.