На трассе в Челябинской области пьяный водитель авто погиб в ДТП с переворотом

У мужчины не было прав управления машиной

На 2-м километре автодороги Троицк — пос. Родники — пос. Лагерный 32-летний водитель «Рено-Логан» вылетел в кювет, после чего автомобиль перевернулся. Об этом сегодня, 14 июня, сообщили в МО МВД «Троицкий».

Мужчину госпитализировали с травмами в больницу, где он скончался.

Известно, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Как ранее сообщал наш сайт, вечером 12 июня в Магнитогорске водитель автомобиля ГАЗ во дворе дома по проспекту Карла Маркса наехал на ребенка и протащил его несколько метров.