На 2-м километре автодороги Троицк — пос. Родники — пос. Лагерный 32-летний водитель «Рено-Логан» вылетел в кювет, после чего автомобиль перевернулся. Об этом сегодня, 14 июня, сообщили в МО МВД «Троицкий».
Мужчину госпитализировали с травмами в больницу, где он скончался.
Известно, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Как ранее сообщал наш сайт, вечером 12 июня в Магнитогорске водитель автомобиля ГАЗ во дворе дома по проспекту Карла Маркса наехал на ребенка и протащил его несколько метров.