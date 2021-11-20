На трассе в Челябинской области при столкновении трех автомобилей погибла женщина

Участниками массового ДТП стали легковой автомобиль и два большегруза

Сегодня утром, 20 ноября, на трассе в Ашинском районе Челябинской области произошла массовая авария с участием легкового автомобиля и двух большегрузов. В результате ДТП погибла пассажир «легковушки». Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Авария произошла в 8:25 на 1566 километре трассы М-5 «Урал». 24-летний водитель автомобиля «Мицубиси Кольт», по предварительным данным, уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиками «МАН» и «КАМАЗ». Как отмечают в ведомстве, выезд на встречную полосу на этом участке дороги запрещен.

«В результате ДТП пассажир автомобиля „Мицубиси Кольт“ — женщина около 50 лет — погибла на месте аварии. Водитель получил телесные повреждения»,— уточнили в ведомстве.

59-летний водитель «МАН» и 58-летний мужчина, находившийся за рулем «КАМАЗа», не пострадали.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, вечером 16 ноября в Аргаяшском районе водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП.

По словам очевидцев, из-за аварии на трассе М-5 в Ашинском районе возникла большая пробка.