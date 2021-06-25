На трассе в Челябинской области при столкновении двух авто погиб мужчина

ГИБДД выясняет все причины ДТП

На автодороге Бирск — Тастуба — Сатка при столкновении двух легковушек на месте происшествия скончался один их водителей. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

ДТП случилось накануне днем, 24 июня. По данным Госавтоинспекции, 59-летний водитель автомобиля «Саненг» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречной «Ладой». От удара на месте происшествия скончался 61-летний водитель отечественного авто.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все причины ДТП.

Как ранее писал наш сайт, на участке дороги Южноуральск — Магнитогорск мужчина за рулем автомобиля «Форд Фокус» вылетел на полосу встречного движения, столкнулся с большегрузом и погиб на месте.