На трассе в Челябинской области при столкновении авто погибли четыре человека

Сотрудники ДПС организуют дорожное движение, затрудненное аварией

Сегодня, 3 апреля на 138-м километре автодороги Чебаркуль — Уйск — Магнитогорск столкнулись «Лада Гранта» и «Лада Ларгус». Погибли четыре человека. Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Авария случилась около 17:00.

«В результате лобового столкновения погибли оба водителя — 38 и 67 лет, а также двое пассажиров. На месте работают сотрудники Верхнеуральского ОМВД, инспекторы ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — рассказали в ГУ МВД по региону.

Как ранее сообщал наш сайт, сегодня днем на трассе М-5 «Урал» около города Сим в произошла массовая авария. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, столкнулись четыре большегруза. В результате движение по трассе оказалось заблокировано в обе стороны.