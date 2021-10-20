Сегодня, 20 октября, на 34-м километре трассы Челябинск — Южноуральск загорелся автомобиль. По предварительной версии, огонь вспыхнул после ДТП. Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГУ МЧС региона.

ЧП сучилось в 11:35.

«По предварительным данным, машина загорелась после ДТП. В салоне находился водитель, он вышел из машины, но не смог самостоятельно потушить пламя. Прибывшие пожарные залили огонь пеной. Пострадавших нет», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.