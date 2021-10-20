Сегодня, 20 октября, на 34-м километре трассы Челябинск — Южноуральск загорелся автомобиль. По предварительной версии, огонь вспыхнул после ДТП. Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГУ МЧС региона.
ЧП сучилось в 11:35.
«По предварительным данным, машина загорелась после ДТП. В салоне находился водитель, он вышел из машины, но не смог самостоятельно потушить пламя. Прибывшие пожарные залили огонь пеной. Пострадавших нет», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Медгородок Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города