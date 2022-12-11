На трассе в Челябинской области после ДТП опрокинулась фура с мандаринами

Фрукты оказались на дороге

Сегодня днем, 11 декабря, на трассе М-5 на территории Чебаркульского района столкнулись два большегруза, один из которых перевозил мандарины. В результате почти все фрукты оказались на проезжей части. Среди людей пострадавших нет, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в час дня на 1838-м километре автодороги Москва — Челябинск. 28-летний водитель автомобиля «Вольво» наехал на стоявший на полосе КамАЗ. В результате фура с мандаринами опрокинулась.

«На месте происшествия работают два экипажа ДПС, данный участок дороги имеет по две полосы для движения в каждом направлении, в данный момент движение идет по одной полосе в каждую сторону»,— рассказали в ведомстве.