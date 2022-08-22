На трассе в Челябинской области полицейские помогли автомобилистке поменять колесо

Машина застряла на дороге под поселком Нижний Уфалей

В Челябинской области на трассе инспекторы ДПС Егор Семенов и Григорий Балагуров помогли женщине поменять пробитое колесо на дороге. Об этом рассказали в региональном полицейском главке.

Две женщины отправились из Кусы в Свердловскую область и ночью между поселком Нижний Уфалей и городом Верхний Уфалей пробили колесо в машине. Никто из проезжающих водителей не останавливался, и сигнала сотовой связи не было.

Попавшим в беду женщинам удалось дозвониться до специалистов горячей линии МЧС, которые связались с местным отделом полиции и на помощь сломанной машине незамедлительно выехал уфалейский экипаж ДПС.

«Мы поменяли колесо и, убедившись, что других проблем нет и они могут двигаться дальше, пожелали девушкам счастливого пути и продолжили несение службы», — рассказали сотрудники ДПС.

Наутро в уфалейском паблике во «ВКонтакте» был опубликован пост благодарности сотрудникам полиции.