На трассе в Челябинской области погиб водитель фуры Sitrak

Еще один человек госпитализирован

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Сегодня утром, 27 декабря, на 1705-м километре трассы М-5 «Урал» в Саткинском районе 47-летний водитель фуры Sitrak выехал на полосу встречного движения (выезд запрещен) и столкнулся с грузовиком Volvo под управлением 50-летнего мужчины, сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

После этого попутный большегруз Mercedes врезался в Sitrak.

«В аварии погиб водитель Sitrak, водитель Volvo получил травмы, госпитализирован. 67‑летний водитель Mercedes не пострадал», — прокомментировали в Госавтоинспекции.

На участке ДТП образовалась пробка.

Накануне в Саткинском районе в ДТП с фурой погибли водитель и пассажир Lada. Погибшими оказались супруг артистки Челябинского государственного симфонического оркестра и его брат.