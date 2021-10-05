На трассе в Челябинской области погиб 80‑летний водитель

Автомобиль влетел в бетонное ограждение

Сегодня утром, 5 октября, на 74-м километре автодороги Челябинск — Октябрьское в Еткульском районе 80-летний водитель «Лады Ларгус» вылетел в кювет и наехал на бетонное ограждение. Об этом сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

Мужчина потерял контроль управления пока по неустановленным обстоятельствам. Автомобиль съехал в левый кювет и врезался в бетонное ограждение водопропускной трубы.

«В результате ДТП водитель скончался на месте. Проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства», — сообщили в региональном УГИБДД.

Также сегодня днем при столкновении ВАЗ-2107 с иномаркой погибла 71-летняя пассажирка отечественного авто.