Сегодня утром, 5 октября, на 74-м километре автодороги Челябинск — Октябрьское в Еткульском районе 80-летний водитель «Лады Ларгус» вылетел в кювет и наехал на бетонное ограждение. Об этом сообщили в УГИБДД по Челябинской области.
Мужчина потерял контроль управления пока по неустановленным обстоятельствам. Автомобиль съехал в левый кювет и врезался в бетонное ограждение водопропускной трубы.
«В результате ДТП водитель скончался на месте. Проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства», — сообщили в региональном УГИБДД.
Также сегодня днем при столкновении ВАЗ-2107 с иномаркой погибла 71-летняя пассажирка отечественного авто.