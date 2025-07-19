На трассе в Челябинской области погиб 19-летний автомобилист

Права он получил несколько месяцев назад

Поздно вечером на территории Брединского района 19-летний водитель, недавно получивший права, устроил смертельное ДТП, в котором погиб сам, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

На 202 километре трассы Черноречье — Варна — Карталы — Бреды 19-летний водитель Honda Accord, обгоняя следующий впереди авто, выехал на левую обочину. После парень не справился с управлением и съехал с дороги вправо. Машина опрокинулась.

В результате водитель скончался на месте. Пассажиры иномарки — 35-летний мужчина и подростки 15 и 16 лет — госпитализированы с травмами.

Установлено, что водительские права парень получил в марте этого года. Все находившиеся в машине не были пристегнуты ремнями безопасности. По факту аварии проводится проверка.