На 1641-м километре трассы М-5 «Урал» случилась разборка водителей большегруза и автобуса. Сначала мужчины обгоняли друг друга на трассе, затем в ход пошла бита. Видео конфликта очевидцы опубликовали в соцсетях.

Судя по кадрам видеозаписи, водитель большегруза остановился и вышел из кабины с битой. Мужчина за рулем автобуса перехватил оружие и начал забивать оппонента по голове и телу.

«Сотрудниками полиции оба участника происшествия опрошены, взяты показания свидетелей. Работа по установлению обстоятельств и причин произошедшего продолжается», — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Водитель фуры получил серьезные травмы и был госпитализирован.