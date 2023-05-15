На 1641-м километре трассы М-5 «Урал» случилась разборка водителей большегруза и автобуса. Сначала мужчины обгоняли друг друга на трассе, затем в ход пошла бита. Видео конфликта очевидцы опубликовали в соцсетях.
Судя по кадрам видеозаписи, водитель большегруза остановился и вышел из кабины с битой. Мужчина за рулем автобуса перехватил оружие и начал забивать оппонента по голове и телу.
«Сотрудниками полиции оба участника происшествия опрошены, взяты показания свидетелей. Работа по установлению обстоятельств и причин произошедшего продолжается», — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Водитель фуры получил серьезные травмы и был госпитализирован.
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