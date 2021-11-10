На трассе в Челябинской области перевернулся автобус предприятия «Коелгамрамор»

Рабочие не пострадали

Сегодня, 10 ноября, на 22-м километре дороги Коелга — Челябинск — Троицк водитель ПАЗа не справился с управлением и съехал в правый кювет. В салоне находились 15 рабочих предприятия «Коелгамрамор». Об этом Первому областному информагентству сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария случилась в 9 утра. Работники предприятия ехали с ночной смены. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в правый кювет. Поле этого ПАЗ перевернулся.

«Пострадавших в ДТП нет», — сообщили в областной ГИБДД.