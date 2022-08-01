На трассе в Челябинской области пассажиры авто пострадали при столкновении с фурой

За последние два года водителя большегруза 10 раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД

На 110-м километре автодороги «Подъезд к Екатеринбургу» 26-летний водитель фуры «Скания» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с остановившимся впереди на запрещающий сигнал светофора автомобилем «Рено-Логан» под управлением 30-летнего мужчины. После столкновения большегруз съехал в кювет. Об этом сегодня, 1 августа, сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

ДТП случилось накануне.

«В результате столкновения пострадали 28-летние пассажиры легковушки. Мужчину и женщину госпитализировали», — сообщили в Госавтоинспекции.

Водитель фуры перевозил груз из Краснодарского края в Екатеринбург. Ранее он 10 раз привлекался к административной ответственности.