На трассе в Челябинской области пассажирка Toyota пострадала в ДТП

Госавтоинспекция предупреждает о гололедице на дорогах

Сегодня, 22 ноября, на 44-м километре автодороги Челябинск — Троицк водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и врезался в ограждение. 23-летняя пассажирка получила травмы, сообщили в УГИБДД по региону.

Из-за погодных условий на дороги региона выведены 25 дополнительных экипажей ДПС.

К данному часу на 179-м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск полностью перекрыто движение из-за столкновения автомобилей Lada и Škoda. Пострадавших нет, машины получили механические повреждения. Водителей просят продумать маршрут, учитывая ограничения.

На трассе под Чебаркулем из-за гололеда развернуло фуру с кирпичом, один из прицепов опрокинулся на проезжую часть.