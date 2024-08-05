На трассе в Челябинской области насмерть сбили женщину

Она находилась на дороге бесцельно

Глубокой ночью 4 августа в Еткульском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в областной ГАИ.

На 48‑м километре трассы Челябинск — Троицк 39‑летний водитель автомобиля «Субару-Форестер» не заметил на проезжей части женщину и сбил ее. От полученных травм 36‑летняя местная жительница скончалась на месте происшествия.

По данным ГАИ, женщина не намеревалась переходить дорогу. Все обстоятельства выясняются.

Инспекторы напоминают о том, что в темное время суток водитель заметит пешехода, только если на его одежде есть световозвращающие элементы.