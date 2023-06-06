На трассе в Челябинской области мужчина угнал иномарку на глазах у экипажа ДПС

Угонщиком оказался случайный попутчик владельца автомобиля

Сегодня рано утром инспекторы областного полка ДПС остановили на трассе в Троицком районе Volkswagen: машина ехала с нарушением ПДД. У водителя — владельца автомобиля — были признаки опьянения. На пассажирском сидении находился случайный попутчик. Когда водитель ушел на освидетельствование, пассажир воспользовался моментом, пересел за руль и уехал, рассказали в пресс-службе областной полиции.

Экипаж ДПС начал погоню. На требование остановиться, озвученное в громкоговоритель, угонщик лишь прибавил скорость.

Машину удалось остановить в селе Клястицкое Троицкого района. Дерзким угонщиком оказался ранее судимый 28-летний местный житель. В полиции завели уголовное дело об угоне (часть 1 статьи 166 УК РФ). В отношении владельца автомобиля решается вопрос о возбуждении уголовного дела об управлении машиной в состоянии опьянения (статья 264.1 УК РФ).