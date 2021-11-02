На трассе в Челябинской области из‑за гололеда фура вылетела на встречную полосу

У большегруза оторвалась кабина

Сегодня, 2 ноября, на трассе М-5 рядом со Златоустом большегруз вылетел на полосу встречного движения. Информации о пострадавших нет. Об аварии очевидцы сообщили в социальных сетях.

Водитель фуры не справился с управлением в условиях гололедицы. Большегруз развернулся и вылетел на полосу встречного движения. Во время маневра у фуры оторвалась кабина. Информации о пострадавших нет.

Добавим, что утром 2 ноября сотрудники ГИБДД выступили с обращением из-за выпавшего ночью снега. В Госавтоинспекции напомнили о том, что тормозной путь автомобилей на мокрой и скользкой дороге увеличивается — внимательнее стоит быть и автомобилистам, и пешеходам.