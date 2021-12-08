На трассе в Челябинской области иномарка врезалась в трубу теплотрассы

Пострадал пожилой водитель

На 1-м км автодороги Троицк — Южный на территории Троицкого района 82-летний водитель «Тойоты» не выбрал безопасную скорость, съехал с дороги и врезался в трубу теплотрассы. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

ДТП случилось накануне днем.

«В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован. Известно, что пострадавший имеет общий водительский стаж 46 лет», — сообщили в областной Госавтоинспекции.

Как ранее сообщал наш сайт, на 14-м километре автодороги Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды на территории Чесменского района при столкновении трех автомобилей погиб 38-летний водитель «Лады Гранта».