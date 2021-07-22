На трассе в Челябинской области грузовик переехал лежащего мужчину

Пострадавший скончался

В Сосновском районе грузовик Isuzu переехал лежащего на дороге 25-летнего мужчину. Об этом сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

ЧП случилось в ночь на четверг, 22 июля. 50-летний водитель грузовика наехал на лежащего на правой полосе трассы мужчину. 25-летний молодой человек скончался от полученных травм.

Полиция проводит проверку и выясняет, почему мужчина лежал на проезжей части.

13 мая возле дома 23Б по улице Российской в Челябинске 56-летний водитель «Дэу Нексия» наехал на мужчину, который лежал на проезжей части. 43-летний челябинец получил травмы и позже скончался в больнице.