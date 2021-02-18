На трассе в Челябинской области фура сбила пешехода

Водитель не увидел мужчину из-за снегопада

Сегодня, 18 февраля, на автодороге Южноуральск — Магнитогорск водитель грузовика «Ивеко» насмерть сбил 52-летнего мужчину.

В пресс-службе ГИБДД по Челябинской области рассказали, что ДТП случилось в 02:25. Пешеход находился на проезжей части без цели ее перейти. Водитель грузового автомобиля в условиях непогоды не увидел мужчину.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

Сотрудниками полиции проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия. На данный момент установлено, что местный житель шел в сторону населенного пункта. Грузовым автомобилем «Ивеко» управлял житель Курганской области. Он перевозил продукты. Ехал в Магнитогорск.