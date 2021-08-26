На трассе в Челябинской области джип залетел под фуру — погибли два человека

Спасателям пришлось вытаскивать тела отца и сына, зажатые внедорожником, специальным оборудованием

ДТП с двумя погибшими произошло в ночь на 26 августа на трассе М-5 в Челябинской области. На территории Чебаркульского района джип Dodge врезался и почти полностью заехал под грузовую фуру MAN. Об этом сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Как сообщили спасатели, в джипе ехали водитель и пассажир — отец и сын. Оба получили травмы, несовместимые с жизнью.

«Прибывшие на место происшествия спасатели при помощи шанцевого инструмента извлекли зажатые в кузове тела и передали сотрудникам СК», — прокомментировали в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.