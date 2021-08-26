ДТП с двумя погибшими произошло в ночь на 26 августа на трассе М-5 в Челябинской области. На территории Чебаркульского района джип Dodge врезался и почти полностью заехал под грузовую фуру MAN. Об этом сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.
Как сообщили спасатели, в джипе ехали водитель и пассажир — отец и сын. Оба получили травмы, несовместимые с жизнью.
«Прибывшие на место происшествия спасатели при помощи шанцевого инструмента извлекли зажатые в кузове тела и передали сотрудникам СК», — прокомментировали в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.