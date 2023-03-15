На трассе в Челябинской области автомобиль столкнулся с автобусом

Пассажиров увезли на другом транспорте

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Сегодня, 15 марта, на трассе Челябинск — Троицк водитель автомобиля Mazda при обгоне не справился с управлением и по касательной столкнулся с пассажирским автобусом, перевозившим 43 человека. Об этом Первому областному информагентству сообщили в УГИБДД по региону.

В аварии никто не пострадал, машины получили механические повреждения.

«Сотрудники ГИБДД сопроводили пассажиров в другие автобусы, все они доехали до Троицка», — уточнили в Госавтоинспекции.

Сегодня в центре Челябинска столкнулись Opel и Toyota. Пострадали оба водителя.