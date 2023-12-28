На трассе в Челябинской области автомобиль «Соболь» столкнулся с грузовиком

Пострадали оба водителя

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На 1621-м километре трассы М-5 под Усть-Катавом автомобиль «Соболь» под управлением 59-летнего мужчины лоб в лоб столкнулся с китайским грузовиком. Пострадали оба водителя, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

«29-летнего водителя грузовика от удара зажало в кабине, для деблокировки понадобилась помощь спецслужб», — рассказали в областной ПСС.

Как стало известно Первому областному информагентству, автомобиль с опознавательными знаками полиции вез гражданский водитель подрядной организации для дальнейшего распределения.