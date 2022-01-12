На трассе в Челябинской области 20-летний водитель авто погиб при столкновении с грузовиком

Молодой человек выехал на полосу встречного движения

Сегодня, 12 января, рано утром на 14-м километре автодороги Чебаркуль — Мисяш — М5 20-летний водитель «Киа» при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Исузу», за рулем которого находился 45-летний мужчина. Об этом сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

От полученных травм водитель легковушки скончался на месте. Молодой мужчина жил в Чебаркуле и семь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД в течение трех лет.

Проводится проверка, и устанавливаются все обстоятельства ДТП.