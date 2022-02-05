На трассе в Башкирии перевернулся автобус с туристами из Челябинска

В машине находились 20 человек

На трассе Башкирии перевернулся частный микроавтобус с 20 пассажирами из Челябинска. ДТП произошло сегодня вечером, 5 февраля, на автодороге вблизи деревни Отнурок, сообщили в республиканском ГУ МЧС.

«По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим завалом на бок. В автобусе находились 20 человек, детей нет (1 водитель и 19 туристов). Туристическая группа отправлялась на экскурсию из Челябинска», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

Пассажиров двумя автобусами доставляют в Белорецк на автовокзал для дальнейшего следования в Челябинск. В результате ДТП погибших и пострадавших нет, медицинская помощь никому не потребовалась.