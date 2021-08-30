На трассе в Башкирии магнитогорец скончался в результате ДТП

На 42-летнего мужчину наехал несовершеннолетний мотоциклист

В Абзелиловском районе Республики Башкортостан житель Магнитогорска погиб под колесами мотоцикла. Мужчину сбил 17-летний бесправник, сообщили в пресс-службе ГИБДД республики.

Смертельная авария произошла в час ночи 28 августа на 2-м километре автодороги Магнитогорск — Кусимовский Рудник. 17-летний местный житель, управляя мотоциклом «Урал», наехал на 42-летнего магнитогорца, который находился на дороге. В результате мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.

«Световозвращающих элементов на одежде погибшего не было. Мотоциклист водительских прав не получал», — уточнили в ведомстве.

Правоохранители проводят проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.