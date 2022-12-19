На трассе под Миассом перевернулся школьный автобус

Детей в салоне не было

Сегодня, 19 декабря, на 1-м километре автодороги Миасс — Атлян 60-летний водитель школьного автобуса съехал с проезжей части, после чего ПАЗ перевернулся. Об этом сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

ДТП обошлось без пострадавших. В момент аварии водитель находился в салоне один.

«Путевая документация, техническое состояние транспортного средства соответствуют предъявляемым требованиям. Госавтоинспекцией оказана необходимая помощь в ликвидации последствий ДТП. Устанавливаются все обстоятельства происшествия», — рассказали в Госавтоинспекции.

Как ранее сообщал наш сайт, за минувшие выходные на трассах Челябинской области в ДТП погибли два человека.