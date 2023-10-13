На трассе под Миассом пассажира фуры зажало в салоне после ДТП с грузовиком

Спасатели вытащили мужчину и передали бригаде врачей

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Сегодня, 13 октября, на трассе М-5 «Урал» между Миассом и Чебаркулем столкнулись две фуры. Пассажира одной из них зажало в салоне, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

«Первую помощь сотрудники бригады скорой медицинской помощи смогли оказать, но достать пострадавшего и транспортировать в больницу удалось только после применения гидравлического инструмента», — рассказали в областной ПСС.

На место происшествия также направили две единицы техники и семь человек личного состава ГУ МЧС по региону. Пострадавшего госпитализировали с серьезными травмами.