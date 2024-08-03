На трассе под Миассом автомобилист насмерть сбил пешехода

Мужчина шел вдоль дороги

Поздно вечером 2 августа на трассе территории Миасса произошло смертельное ДТП, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 23:50 на третьем километре автодороги Миасс — Златоуст. 45-летний водитель «Пежо» наехал на пешехода, двигавшегося вдоль дороги в попутном направлении.

В результате 72-летний пешеход скончался от полученных травм. Проводится проверка.

Сотрудники ГАИ напоминают о том, что в темное время суток на одежде пешеходов должны быть световозвращающие элементы, в противном случае водителю непросто заметить его в темноте. Также инспекторы настоятельно рекомендуют и водителям, и пешеходам строго соблюдать ПДД и не отвлекаться от дороги.