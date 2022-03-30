На 190-м километре автодороги Уфа — Инзер — Белорецк в Белорецком районе столкнулись внедорожник и грузовик. В аварии погибли 58-летний народный артист Республики Башкортостан Фаим Ахмедьянов и его супруга Хусна. Об этом сегодня, 30 марта, сообщили в УГИБДД по Башкортостану.
Авария случилась накануне вечером. 58-летний Фаим Ахмедьянов находился за рулем Great Wall и столкнулся с грузовиком MAN под управлением 57-летнего магнитогорца.
«В результате ДТП водитель внедорожника и его 54-летняя супруга погибли на месте», — рассказали в Госавтоинспекции.
Погибший Фаим Ахмедьянов работал актером Стерлитамакского театрально-концертного объединения, его супруга Хусна Ахмедьянова занималась педагогической деятельностью.
Известно, что семья отправилась в Абзелиловский район на похороны к родственникам.