На трассе под Кыштымом легковушка залетела под большегруз

Есть жертвы, Госавтоинспекция выясняет причины ДТП

В Кыштыме устанавливаются обстоятельства смертельной аварии с участием фуры. ДТП произошло сегодня, 29 ноября, в полдень на 29-м километре автодороги Миасс — Карабаш — Кыштым, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД.

По предварительным данным, 55-летний водитель, управляя автомобилем «Ссанг-Йонг», выехал на полосу встречного движения, где влетел под встречный автомобиль «Скания» с полуприцепом.

В результате ДТП пассажирка легкового автомобиля — женщина 50—55 лет — от полученных травм скончалась на месте происшествия, водитель «Ссанг-Йонг» госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.