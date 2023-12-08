На трассе под Челябинском задержали пьяного дальнобойщика

Мужчина отказался от прохождения медосвидетельствования

В пятницу, 8 декабря, сотрудники ДПС остановили на трассе Челябинск — Троицк нетрезвого дальнобойщика. Мужчина управлял грузовиком «Вольво», сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Челябинской области.

«При проверке документов полицейские заметили у 64-летнего водителя признаки опьянения и отстранили его от управления транспортным средством. От прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения мужчина отказался», — рассказали в ведомстве.

В отношении дальнобойщика был составлен протокол, ему грозит лишение прав на срок 1,5—2 года или административный штраф 30 тысяч рублей.