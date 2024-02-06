На трассе под Челябинском водитель Mitsubishi погибла в ДТП с Renault

Еще двоих пострадавших госпитализировали

Сегодня, 6 февраля, на 18-м километре автодороги Челябинск — Харлуши 75-летняя женщина за рулем Mitsubishi в условиях снегопада не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Renault под управлением 80-летнего мужчины, сообщили в областной Госавтоинспекции.

«В результате аварии водитель Mitsubishi погибла на месте происшествия, водитель Renault и его пассажир получили травмы, госпитализированы», — прокомментировали в УГИБДД по региону.

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