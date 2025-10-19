На трассе под Челябинском мужчина погиб под колесами Honda

Он шел по дороге в полной темноте

Вечером 18 октября в Сосновском районе 23-летний водитель Honda CR-V насмерть сбил пешехода, сообщили в областной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на 15 километре трассы Долгодеревенское — Аргаяш — Кыштым в 22:20. Автомобилист наехал на 52-летнего мужчину, который шел по дороге навстречу авто в темной одежде без световозвращающих элементов. Водитель иномарки не заметил его и сбил. Пешеход от полученных травм скончался на месте.

Сотрудники ГАИ настоятельно просят южноуральцев использовать световозвращающие элементы. Только благодаря им можно сделать себя заметным для водителя в темное время суток. Автомобилистов призвали быть предельно внимательными на неосвещенных участках трассы.