На трассе под Челябинском грузовик насмерть сбил пешехода

После ДТП водитель скрылся

В Челябинской области пешеход скончался под колесами грузовика. ДТП произошло вечером 26 января на 1-м километре автодороги обход Челябинска в Сосновском районе.

«Около 20:40 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на пешехода, находившегося на проезжей части, после чего с места ДТП скрылся. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

Личность водителя установили, им оказался 47-летний житель Сосновского района. Он совершил наезд, управляя грузовым авто МАЗ-5440.

По данному факту сотрудники ГИБДД проводят проверку. Установлено, что погибший проживал в Иркутской области.