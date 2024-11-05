На трассе под Чебаркулем произошли три крупные аварии

Одна — со смертельным исходом

В Чебаркульском районе Челябинской области на коротком промежутке трассы М-5 Урал произошли две аварии с участием пяти автомобилей. Еще две машины под Чебаркулем столкнулись на дороге «Бишкиль-Варламово».

Как сообщают в Госавтоинспекции Челябинской области, первая авария произошла с большегрузами. На 1795-м километре автодороги М-5 Урал фура полностью перегородила движение в сторону Челябинска после ДТП. Водитель грузовой «Скании» не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с «Вольво». Пострадавших нет, но авария спровоцировала пробку в сторону Челябинска. Сейчас движение в областной центр запустили по одной полосе.

Также Упрдор «Южный Урал» передает о ДТП на трассе М-5 с участием легковушки, автобуса и грузового авто. Авария произошла недалеко от столкновения двух фур.

Третья авария произошла на 27-м километре автодороги «Бишкиль-Варламово». Там столкнулись ВАЗ-211440 и «Рено Аркана». 55-летний водитель отечественного авто так же не справился с управлением и вылетел на встречку. Водитель и 37-летний пассажир ВАЗа скончались на месте, еще один пассажир «Лады» (38-летняя женщина) госпитализирован.