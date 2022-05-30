На трассе М‑5 в Челябинской области из‑за ДТП образовалась пробка

У моста через реку Сим столкнулись два большегруза

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На федеральной трассе М-5, в районе моста через реку Сим, сегодня, 30 мая, столкнулись фура и автоцистерна. Из-за аварии на трассе в обе стороны образовалась пробка. Фото и видео последствий ДТП опубликовало сообщество «Трасса М-5 Уфа — Челябинск».

В результате ДТП оба автомобиля получили серьезные повреждения. Информации о пострадавших на текущий момент нет.

ИА «Первое областное» выясняет подробности происшествия.

Напомним, днем 24 мая под Ашой на трассе М-5 столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате аварии водитель и пассажир легковушки погибли на месте происшествия.

Дополнение: По информации ГИБДД, пострадавших в ДТП нет. В 13:50 по местному времени движение по трассе было восстановлено. Причины аварии устанавливаются. Как передают очевидцы со слов водителя автоцистерны, при спуске с горы у тягача заглох двигатель, автомобиль занесло, и он столкнулся со встречной фурой.