На трассе М5 в Челябинской области большегруз вылетел в кювет

Пострадали два легковых автомобиля

Сегодня, 13 октября, на трассе М5 Уфа — Челябинск произошло ДТП с участием большегруза и двух легковых машин. Информация о пострадавших уточняется. Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГУ МВД по региону.

Фотографии аварии очевидцы опубликовали в социальных сетях. Судя по снимкам, после столкновения с двумя машинами большегруз вылетел в кювет.

«Происшествие зарегистрировано, на месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Информация о пострадавших уточняется», — сообщили в региональном полицейском главке.

Подробности аварии Первое областное информагентство опубликует позже.