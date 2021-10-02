На трассе М5 под Челябинском произошла смертельная авария

В результате наезда иномарки на ограждение погиб пассажир

Сегодня утром, 2 октября, на трассе в Сосновском районе произошло ДТП, в результате которого погиб человек, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Авария произошла на 1842 километре автодороги Москва — Челябинск в 8:05. По предварительным данным, 31-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля «Опель Астра», уснула за рулем и наехала на разделительное ограждение.

«В результате ДТП пассажир — мужчина, 1978 года рождения — скончался от полученных травм на месте происшествия»,— уточнили в ведомстве.

Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, вечером 30 сентября в Саратовской области в результате лобового ДТП разбилась семья из Магнитогорска. Мужчина умер в больнице, его супруга и ребенок находятся в тяжелом состоянии в больнице.