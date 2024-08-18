На трассе М-5 в Челябинской области загорелся большегруз

На участке образовалась пробка

Сегодня, 18 августа, в Сосновском районе на трассе М-5 столкнулись несколько легковых автомобилей и фура. В результате большегруз слетел в кювет и загорелся. Об этом сообщили очевидцы аварии в социальных сетях.

«Фура ехала в сторону Челябинска, пошла на обгон, но завиляла, снесла ограждение и вылетела на встречку. Прицеп развалился, сама фура в кювет. Есть смятые легковушки. Все случилось очень быстро»,— рассказала очевидец Юлия.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области сообщили, что на данный момент спасатели ликвидируют возгорание большегруза. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

Судя по картам, между поселками Тимирязевским и Витаминным образовалась большая пробка в сторону Уфы. Все обстоятельства аварии выясняются.



