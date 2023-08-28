На трассе М-5 в Челябинской области загорелась фура

Кабина водителя полностью выгорела

Накануне, 27 августа, вечером на трассе М-5 на территории Златоуста загорелся большегруз. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, в результате ЧП никто не пострадал.

«К месту вызова выезжали две автоцистерны Златоустовского пожарно-спасательного гарнизона. Пострадавших нет. Предварительная причина — неисправность механизмов и узлов транспортного средства»,— уточнили в ведомстве.

Судя по фото, сделанным очевидцами, кабина водителя полностью выгорела.

По данным областной ГИБДД, на участке было введено реверсивное движение. В данный момент движение осуществляется в полном объеме.