На трассе М-5 в Челябинской области загорелась фура

Из-за ЧП движение в районе Златоуста затруднено

Сегодня, 24 сентября, вечером на трассе М-5 в Челябинской области в районе Златоуста загорелась фура. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Судя по онлайн-картам, сейчас на участке зафиксировано плотное движение автомобилей.

«На 1730 километре федеральной автодороги М-5 „Урал“ в районе Златоуста произошло возгорание грузового автомобиля. Фура двигалась из Челябинска в сторону Москвы. Сотрудники Госавтоинспекции оказывают помощь»,— сообщили в ведомстве.

Судя по кадрам, опубликованным инспекторами ГИБДД, кабина водителя полностью выгорела.



Движение на указанном участке плотное. Сотрудники ГИБДД просят автомобилистов быть внимательными.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области Первому областному информагентству сообщили, что автомобиль загорелся в движении. Пострадавших нет.

