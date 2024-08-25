На трассе М-5 в Челябинской области вспыхнул грузовик

На участке ввели реверсивное движение

Сегодня, 25 августа, на трассе М-5 на территории Златоуста в движении загорелся автомобиль Freightliner. Кабина тягача полностью уничтожена огнем. На 1745-м километре введено реверсивное движение, сообщили в пресс-службе областной ГАИ.

Водитель вовремя заметил возгорание и вышел из машины, он не пострадал. На место ЧП оперативно прибыли экстренные службы. Однако огонь успел полностью уничтожить кабину тягача.

«На участке продолжают работать экстренные службы. Введено реверсивное движение. Просим водителей быть внимательными»,— предупредили в ведомстве.