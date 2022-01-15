На трассе М-5 в Челябинской области в ДТП пострадали два человека

Пассажира и водителя автомобиля «Киа Серато» доставили в больницу

Сегодня утром, 15 января, на трассе М-5 под Златоустом неподалеку от обелиска «Европа-Азия» столкнулись две иномарки. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, один из автомобилей получил значительные повреждения, на месте ДТП стояли сразу несколько полицейских автомобилей и машин «скорой».

«Европа-Азия, жестко»,— написал проезжавший мимо пользователь Руслан Бикинтаев в сообществе «Трасса М-5 Уфа — Челябинск в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области корреспонденту ИА «Первое областное» уточнили, что в результате аварии пострадали два человека.

«В утренние часы на 1754 километре трассы Москва — Челябинск произошло столкновение двух автомобилей — „Киа Серато“ и „Тойота Камри“. В результате столкновения „Тойота“ съехала в кювет. Пострадали пассажир и водитель „Киа“, доставлены в медицинское учреждение с травмами»,— сообщили в ведомстве.

Все обстоятельства происшествия выясняются.