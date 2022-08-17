На трассе М-5 в Челябинской области в ДТП погибли два человека

Еще двое госпитализированы

Вечером 16 августа на территории Миасса Челябинской области произошло столкновение легкового автомобиля и КамАЗа. В результате ДТП скончались два человека, еще двое госпитализированы, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

Авария произошла на 1759-м километре автодороги Москва — Челябинск в 19:16. По предварительным данным, женщина, управляя автомобилем ВАЗ-2110, наехала на стоящий частично на дороге автомобиль КамАЗ с прицепом.

В результате водитель и пассажир ВАЗа, 43-летний мужчина, скончались на месте аварии. Находившиеся в автомобиле пожилая женщина и юноша 17 лет госпитализированы.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.